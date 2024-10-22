نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بغارة إسرائيلية على الهرمل شرق لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT اليوم الثلاثاء، باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بغارة إسرائيلية على مدينة الهرمل حي المعالي شرق لبنان.

يأتي ذلك، في وقت تشن المقاتلات الإسرائلية غارات عنيفة على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت الغارات الإسرائيلية مساء الاثنين على منطقة الجناح بمحيط مستشفى الحريري الجامعي، أدت إلى مقتل 13 لبنانيا وإصابة 57 آخرين.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في لبنان في آخر تحديث له الاثنين، أن "الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت 2483 شهيدا و11628 جريحا"، في حصيلة مرشحة للارتفاع، مع إضافة ضحايا هذا اليوم.