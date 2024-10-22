‏بلينكن يصل إلى إسرائيل في إطار جولة بالشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ‏بلينكن، إلى إسرائيل في إطار جولة بالشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.