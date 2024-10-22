العالم اليوم - مرسيدس تطالب بتأجيل رسوم السيارات الكهربائية الصينية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:25 صباحاً - كررت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز رفضها للرسوم الجمركية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على السيارات الكهربائية الصينية، داعية إلى تأجيل تنفيذ هذه التدابير المثيرة للجدل لتجنب الإضرار بمصالح الجانبين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز أولا كايلينيوس لصحيفة "بيلد" الألمانية الاثنين "نحن بحاجة إلى مزيد من التجارة الحرة وليس فرض حواجز إضافية".

وشدد على أن التعريفات المقترحة لن تعزز القدرة التنافسية العالمية للاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر أمرا بالغ الأهمية لنجاح التحول والنمو الاقتصادي على الأمد الطويل، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

ومع اقتراب الموعد النهائي لفرض التعريفات المخطط لها، دعا كايلينيوس الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن حل متوازن يفيد الطرفين. وشدد على أن المفاوضات ستتطلب وقتا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تمديد المناقشات لتجنب تصعيد النزاع.

وتشاطر صناعة السيارات الألمانية والحكومة الفيدرالية مخاوف مرسيدس-بنز، وقد أعربتا من قبل عن رفضهما الواضح للتعريفات الحمائية، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى دوامة تعريفات أو حتى حرب تجارية، ما يهدد في نهاية المطاف المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.