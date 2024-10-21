نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال زيارته.. أبو الغيط يؤكد سيادة لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت تأييد الموقف العربي لسيادة لبنان.

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي اكس:"‏في زيارة سريعة إلى ‎لبنان اليوم التقيت بالرئيس بري والرئيس ميقاتي وكذلك العماد جوزيف عون".

وأضاف:" أكدت في لقاءاتي على الموقف العربي الواضح في تأييده للبنان وسيادته علي أرضه وأجوائه ومياهه ولوقف فوري لإطلاق النار والعدوان الاسرائيلي وتنفيذ قرار مجلس الامن 1701".

وتابع:" وأكدت أيضًا على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء حالة الشغور الرئاسي حتي تستعيد الدولة احد اعمدتها الرئيسية وقدرتها علي الاضطلاع بمهامها. رغم صعوبة الوضع والتحديات الكبيرة أحمل تفاؤلًا لهذا البلد العربي العزيز".

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