مدفيديف: ترامب ناعم كالحرير

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أحمد جودة - القاهرة - علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على كلمات المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بشأن "ضرب موسكو" بأنه ربما يكون قد "انجرف في حديثه" لكنه عادة "سلس كالحرير" في المفاوضات.



جاء ذلك في تغريدة لدميتري مدفيديف بموقع X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع:

ربما يكون ترامب قد انجرف في حديثه Got carried away، هل تحدث حقا عن "ضرب موسكو اللعينة"؟ بالطبع لا، فهو عادة ما يكون سلسلا كالحرير في المفاوضات، ولا يوجد سوى إجابة واحدة لمثل هذه الكلمات: "سوف تتعرض واشنطن اللعينة هي الأخرى للضرب". إلا أنه، وبشكل عام، علاقتنا به دافئة للغاية.

وختم مدفيديف تعليقه بوجه ضاحك.

وكان دونالد ترامب قد قال، خلال اجتماع مع محرري صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "هدد بوتين بضرب وسط موسكو "بتلك القباب التي يعيش فيها"، في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا