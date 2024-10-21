قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف قطاع غزة ولبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:28 مساءً - يستمر قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ولبنان وسط غارات مستمرة على الجنوب اللبناني وقذائف مدفعية تدك قطاع غزة الذي لم يفلح حتى الآن كل الوسطاء في وقف الحرب الدائرة فيه، والتي تدخل عامها الثاني على التوالي.

الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة ولبنان

وذكرت القاهرة الإخبارية، أن استمرار قصف الاحتلال لقطاع غزة أدى إلى صعوبة إدخال المساعدات وسط عملية برية ينفذها جيش الاحتلال منذ 17 يوم ويمنع إدخال أي من السلع الأساسية والاحتياجات الغذائية والدوائية للمحافظة الشمالية بقطاع غزة، فيما تعرضت قوات يونيفيل لحادث جديد حيث تعمدت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم برج للمراقبة وسياج بموقع للأمم المتحدة جنوب لبنان.

وفي سياق مواز، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مساء الأحد، التطورات المتلاحقة في لبنان وسط جهود مصرية مستمرة مكثفة لاحتواء الموقف بالمنطقة، بحسب المتحدث باسم الوزارة السفير تميم خلاف.

مطالب صعبة من إسرائيل لوقف قصف لبنان

فيما ذكر موقع أكسيوس» المقرب من الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة مبادئ توضح شروط إسرائيل للتوصل إلى إنهاء حرب لبنان وإعادة المدنيين إلى منازلهم، وتشمل هذه الشروط أن تكون إسرائيل جزء من أي حل دبلوماسي لإنهاء الحرب، والسماح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بـ حرية التدخل العسكري»؛ لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله، وضمان حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.

ويتعارض هذان المطلبان مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي ينص على أن القوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني) وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) هما المسؤولتان عن فرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.