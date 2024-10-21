العالم اليوم - ماكرون لنتنياهو: على الأمم المتحدة ان تمارس "دورها كاملا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا، اليوم الاثنين، إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة، كما ندد بالهجوم الإسرائيلي على مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وأكد إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأمم المتحدة يجب أن تمارس "دورها كاملا" في جنوب لبنان، لإفساح المجال أمام عودة السكان المدنيين، كما أعلن قصر الإليزيه.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه "يجب على الأمم المتحدة أن تمارس دورها الكامل في جنوب لبنان للسماح بعودة السكان المدنيين إلى منازلهم بأمان على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل".

كما طلب من نتنياهو "الحفاظ على البنية التحتية وحماية السكان المدنيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن" في لبنان.

وقال الإليزيه إن ماكرون أبلغ نتنياهو بأنه يرى في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار فرصة لمرحلة جديدة محتملة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وتزايد تبادل الانتقادات العلنية بين حكومتي فرنسا وإسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن ماكرون عبر أيضا عن تضامنه مع نتنياهو بعد إطلاق طائرة مسيرة صوب منزله.