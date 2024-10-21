العالم اليوم - 80 مليار دولار.. استثمارات تستهدفها تركيا في الطاقة المتجددة

انتم الان تتابعون خبر 80 مليار دولار.. استثمارات تستهدفها تركيا في الطاقة المتجددة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - قال ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي اليوم الاثنين إن تركيا تستهدف زيادة طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركبة لديها إلى 120 ألف ميغاوات بحلول عام 2035 من مستواها الحالي البالغ 30 ألف ميغاوات، مضيفا أن هناك حاجة إلى استثمار 80 مليار دولار لهذا الغرض.

وفي حديثه في فعالية للإعلان عن خارطة طريق تركيا في مجال الطاقة المتجددة، قال بيرقدار إن شروط مناقصة منطقة موارد الطاقة المتجددة الأولى (يكا) لعام 2024 سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

ووفقًا لوكالة الطاقة المتجددة الدولية، فقد أضافت تركيا نحو 58.5 جيجاوات من مصادر الطاقة النظيفة العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.5% عن عام 2022.

وبحسب تصريحات وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، فقد ارتفعت معدلات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد بنسبة تقترب من 50% خلال شهر مارس 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتُشير البيانات الرسمية إلى أن حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء قد وصلت إلى 63.6% في مارس 2024.

وتُعد الطاقة الشمسية هي الأكثر مساهمة في هذا النمو حيث استحوذت على ثلاثة أرباع السعة الجديدة المركبة من الطاقة المتجددة في تركيا خلال عام 2023.

من جانب آخر تراجعت قيمة واردات تركيا من النفط والغاز بنحو 27 مليار دولار في 2023 عن 2022، بحسب تصريحات لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.