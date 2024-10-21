العالم اليوم - مصر.. قطار يدهس طفلين لدى عبورهما القضبان خطأ

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - أعلنت هيئة السكك الحديدية في مصر ،يوم الاثنين، أن قطارا دهس طفلين أثناء مروره بمدينة العياط إحدى مراكز محافظة الجيزة، جنوب القاهرة.

وقالت الهيئة، في بيان إنه "في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء مسير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج / بورسعيد بجوار مزلقان البليدة المغلق وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة عبر طفلان القضبان من مكان غير معد للعبور ودهسهما القطار".

ودعت الهيئة "المواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات ) وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة".