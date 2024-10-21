عاجل - الرئيس التونسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

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أحمد جودة - القاهرة - أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية في جلسة عامة في البرلمان، ليعلن بذلك بداية عهدته الثانية في الحكم مدتها خمس سنوات.

وفاز قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري المتقاعد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم السادس من الشهر الجاري، بنسبة ناهزت 91 % من أصوات الناخبين.

وينص الفصل الـ92 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النوّاب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُجتمِعَين اليمين التّالية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته، وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها، وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة».

وكان الرئيس قيس سعيّد فاز بولاية رئاسية أولى في انتخابات عام 2019.