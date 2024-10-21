الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفلان وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين في بلدة أبو مشعل في رام الله، علما بأن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخرا بشكل كبير في المحافظات كافة، حيث طالت المئات من الشبان.

وأضاف البيان، أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة طالت منازل.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألفا و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.