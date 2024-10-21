نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تنشر منظومة "ثاد" الصاروخية في إسرائيل لتعزيز الدفاعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الجيش الأميركي نشر منظومة الدفاع الصاروخي المتطورة "ثاد" في إسرائيل، مشيرًا إلى أن المنظومة أصبحت في مواقعها حاليًا. وتعد منظومة "ثاد" مكونًا أساسيًا في أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، ومن المتوقع أن تعزز دفاعات إسرائيل الصاروخية.

وأوضح أوستن في تصريحاته للصحفيين أن نشر المنظومة يأتي ضمن الجهود الأميركية لحماية إسرائيل في ظل التصعيد مع إيران، التي شنت هجومًا صاروخيًا على إسرائيل مطلع أكتوبر. وأضاف الرئيس جو بايدن أن نشر المنظومة، مع نحو 100 جندي أميركي، يهدف إلى المساعدة في الدفاع عن إسرائيل مع دعوة واشنطن لتجنب ردود فعل تؤدي إلى اندلاع صراع واسع في الشرق الأوسط.

ورغم أن أوستن لم يؤكد جاهزية المنظومة للعمل بعد، فقد شدد على سرعة تشغيلها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعمل على تهدئة التوترات الإقليمية.

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