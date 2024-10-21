نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوء التغذية يحصد أرواح الأطفال في السودان وسط تصاعد الأزمة الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات السودانية، يوم الاثنين، وفاة ثلاثة أطفال بسبب سوء التغذية، في ظل ارتفاع حاد في أعداد الأطفال الذين يعانون من الأمراض المرتبطة بنقص الغذاء.

وأفادت غرفة طوارئ جنوب الحزام بالخرطوم في منشور لها على "فيسبوك" أن قسم التغذية العلاجية بمستشفى بشائر شهد وفاة ثلاثة أطفال تحت سن العامين نتيجة لمضاعفات سوء التغذية، ما يشكل تهديدًا متزايدًا على حياة الأطفال في المنطقة.

وأشارت الغرفة إلى أن الظروف الصحية الصعبة تفاقمت بفعل الحرب المستمرة في المنطقة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في حالات سوء التغذية بين الأطفال.

وتشهد منطقة جنوب الحزام، التي تضم أحياء الإنقاذ، الأزهري، السلمة، ومايو، مواجهات عسكرية مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما زاد من تدهور القطاع الصحي في السودان حيث توقفت 80% من المرافق الصحية في مناطق النزاع، مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.