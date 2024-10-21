نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجلاء ألف امرأة وطفل من غزة إلى أوروبا بتعهد إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، عن إجلاء ألف امرأة وطفل من المصابين في قطاع غزة إلى الاتحاد الأوروبي لتلقي العلاج، في إطار تعهد إسرائيلي بالسماح بهذه العمليات الإنسانية.

وأوضح هانس كلوغه، مدير منظمة الصحة العالمية لأوروبا، أن عمليات الإجلاء ستجري خلال الأشهر المقبلة بالتعاون مع الدول المعنية. كما تعهدت إسرائيل بالسماح بنقل هؤلاء المصابين لتلقي العلاج اللازم.

في سياق متصل، دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى فتح المزيد من المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وسط تقارير تفيد بتدهور الوضع الإنساني في شمال القطاع ووصفته بالمروع، خاصة في بيت لاهيا.