نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استنزاف غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يلجأ لشركات خاصة لصيانة دباباته لأول مرة في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة غير مسبوقة، يعتزم الجيش الإسرائيلي الاستعانة بشركات خاصة لإصلاح وصيانة مركباته المدرعة، بما في ذلك الدبابات وناقلات الجنود، بعد عام من الحرب المتواصلة مع حزب الله وحماس التي تسببت في استنزاف هائل لتلك المركبات.

ووفقًا لموقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية طرح أول مناقصة في الأشهر المقبلة لإشراك القطاع الخاص في عمليات الصيانة. كما تجري الوزارة مشاورات مع الجيش لدراسة إمكانية نقل جزء من إنتاج المركبات المدرعة إلى الصناعات المحلية.

ويأتي هذا التحرك نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمركبات القتالية خلال العمليات العسكرية، حيث أشار الموقع إلى أن إعادة تأهيل هذه المركبات، بما فيها دبابات "ميركافا" ومدرعات "النمر"، ستكون عملية طويلة تمتد لسنوات، وتتطلب توفير قطع غيار ضخمة للحفاظ على الجاهزية القتالية.