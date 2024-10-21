العالم اليوم - بعد مقتل جنود لبنانيين.. الجيش الإسرائيلي يصدر "بيان اعتذار"

انتم الان تتابعون خبر بعد مقتل جنود لبنانيين.. الجيش الإسرائيلي يصدر "بيان اعتذار" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:33 صباحاً - أصدر الجيش الإسرئيلي، اليوم الاثنين، بيان توضيح واعتذار بعد قصف وقع بجنوب لبنان وأدى إلى مقتل 3 جنود لبنانيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "قصف شاحنة أمس الأحد، كانت قد دخلت منطقة كان قد استهدف فيها سابقا شاحنة تابعة لحزب الله وكانت تنقل قاذفة وصواريخ".

وأضاف، أن "الجنود لم يكونوا على دراية أن الشاحنة الثانية تابعة للجيش اللبناني". موضحا أنه "لا يعمل ضد الجيش اللبناني ويعتذر عن الملابسات غير المرغوب فيها".

وأعلن الجيش اللبناني، أمس الأحد، مقتل 3 من جنوده في ضربة إسرائيلية على مركبة عسكرية جنوبي لبنان. وأوضحت قيادة الجيش أن العسكريين الثلاثة قتلوا في استهداف إسرائيلي لآلية كانت تقلهم جنوبي لبنان، على وقع تكثيف إسرائيل غاراتها على مناطق عدة في لبنان منذ نحو شهر.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ 8 أكتوبر الماضي بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرئيل.