نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفي نقل أسلحة إلى إسرائيل عبر القواعد الجوية الكويتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانًا رسميًا اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، تنفي فيه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول تحرك رحلات جوية من القواعد العسكرية الكويتية لنقل أسلحة إلى إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت رئاسة الأركان في بيانها أن جميع الرحلات الجوية العسكرية الكويتية تتم وفق جداول معدة مسبقًا وتخضع للتنسيق والرقابة الصارمة.

جاء هذا البيان ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تحركات عسكرية غير صحيحة.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) هذا النفي، مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير البلبلة.