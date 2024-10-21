‏وسائل إعلام تركية: وفاة فتح الله جولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام تركية، بوفاة فتح الله جولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.

وفي سياق آخر، قد أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.