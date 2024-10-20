نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإماراتي يصل موسكو في زيارة رسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء يوم الأحد، إلى موسكو في زيارة رسمية، وحضور فعاليات قمة "بريكس" في قازان.

وجرى استقباله لدى وصوله إلى موسكو، مع الوفد المرافق له خلال الزيارة.

ومن المقرر أن يتناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأحد، العشاء في قصر نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو ويناقشان القضايا الراهنة في إطار غير رسمي.

وخلال المفاوضات الرسمية المقرر إجراؤها يوم الاثنين، سيتحدث القادة عن الوضع وآفاق تطوير التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والإمارات. كما سيناقش الطرفان القضايا الملحة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.

كما سيشارك الرئيس الإماراتي في فعاليات قمة "بريكس" بقازان التي ستعقد يومي 22 و24 أكتوبر.

وتأسست مجموعة "بريكس" في عام 2006، وتضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وكذلك مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان آل نهيان قد زار روسيا آخر مرة في شهر يونيو من العام الماضي، والتقى مع الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.