العالم اليوم - رئيس الشاباك في القاهرة لبحث "صفقة الرهائن"

انتم الان تتابعون خبر رئيس الشاباك في القاهرة لبحث "صفقة الرهائن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، الأحد، أن رئيس الشاباك رونين بار، التقى رئيس المخابرات العامة المصرية الجديد حسن محمود رشاد.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن رئيس الشاباك التقى في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث تجديد التفاوض بشأن صفقة الرهائن المحتجزين في غزة.

وجرى لقاء اليوم، بعد أقل من أسبوع من تولي رشاد منصبه، وعلى خلفية اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار.

وذكر مصدر مطلع على التفاصيل أن بار تحدث مع رشاد حول إعادة فتح الباب أمام تجديد المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، وأكد أن لمصر دورا مهما في هذه الجهود.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين رشاد رئيسا للمخابرات العامة خلفا للواء عباس كامل.

ويقول مسؤولون أميركيون وغربيون إن مقتل السنوار يعد فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.