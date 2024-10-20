العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد اللواء 401 في قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، بمقتل قائد لواء المدرعات 401 في معركة جباليا بشمال قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المتحدث باسم الجيش سمح بإعلان خبر مقتل إحسان دقسة، الذي تولى منصبه في شهر يونيو الماضي.

وأضافت أن "العقيد قتل، على ما يبدو، نتيجة انفجار عبوة ناسفة".

وتابعت: "كما أصيب عدد من الجنود في الحادث وتم نقلهم إلى المستشفيات، كما أُبلغت عائلاتهم".

وأوضحت: "كشفت التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش أن الدبابة التي كانوا يستقلونها اصطدمت بعبوة ناسفة، وأن دقسة لقي حتفه على الفور".

وبعد أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل أراضي الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي منذ السادس من الشهر الحالي هجوما في شمال القطاع لا سيما في منطقة جباليا، حيث يشير الى أن حماس تعيد تشكيل صفوفها.