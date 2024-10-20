نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يوجه رسالة لإسرائيل.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه "حزب الله" اللبناني رسالة فيديو إلى إسرائيل بعنوان "حدّ السيف" وقد ظهر فيها مقاتلوه على الحدود والاشتباكات مع العدو، متوعدا الدولة العبرية بالموت والهلاك.

وأعلن "حزب الله" يوم الخميس الماضي أنه سينتقل إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

‏حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في ثكنة معاليه غولاني برشقة صاروخية

وأعلن ‏حزب الله، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في ثكنة معاليه غولاني برشقة صاروخية.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.