نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: رومانيا تعد أهم مقاصد الصادرات المصرية في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأول عربيا وإفريقيا لرومانيا، كما أن رومانيا تعد أهم مقاصد الصادرات المصرية في أوروبا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الأحد، بالقاهرة مع وزيرة خارجية رومانيا لومينيستا أودوبيسكو.

ورحب الدكتور عبد العاطي بالوزيرة الرومانية، معربا عن سعادته بزيارة وزيرة الخارجية الرومانية والتي تعد الأولى إلى مصر منذ عام 2013، لافتا إلى أن هذه الزيارة تتواكب أيضا مع قرب مرور 120 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بحلول عام 2025.

وأشار وزير الخارجية إلى الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وعلى رأسها الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يونيو 2019 إلى بوخارست وزيارة الرئيس الروماني في أكتوبر 2021 إلى القاهرة، وهي زيارات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين بنا يخدم الشعبين.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه الزيات ساهمت في تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية خاصة على ضوء ما تشهده المنطقة حاليا، مضيفا أن المباحثات المنفردة والموسعة اليوم أكدت أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والمسار الإيجابي للعلاقات الاقتصادية.

وقال عبد العاطي "التقينا اليوم وتباحثنا بشكل منفرد وعقب ذلك مع وفدي بلدينا على مدار عدة ساعات للتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعد مصر الشريك التجاري الأول لرومانيا".

وأوضح عبد العاطي أن هناك تعاونا مع رومانيا في قطاعات مثل السياحة والصحة وأيضا قطاعي التعليم والثقافة، مشيرا إلى حضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو جانب من المباحثات اليوم، ودار حديث مطول مع وزير الخارجية الرومانية حول مزيد من تطوير العلاقات في المجال الثقافي بين البلدين وتبادل المعارض الفنية والفعاليات الثقافية، كما تحدثنا عن التعاون في مجال التعليم وهناك العديد من الطلبة المصريين الذين يدرسون في الجامعات الرومانية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية فتح فرع لإحدى الجامعات الرومانية المتميزة في القاهرة لتوفير الدراسة والتعليم ليس فقط للطلبة المصريين ولكن للطلبة من مختلف أنحاء المنطقة.