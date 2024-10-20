العالم اليوم - "بضربات الحظ".. الزمالك إلى نهائي السوبر على حساب بيراميدز

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 05:25 مساءً - صعد نادي الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد تخطيه عقبة بيراميدز، الأحد، بضربات الجزاء.

وفاز الزمالك على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي للمسابقة، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، حتى يوم الخميس المقبل.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب ( آل نهيان) بالعاصمة أبوظبي، ليلجأ الفريقان في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت لمصلحة الزمالك.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث بادر ابراهيم عادل بالتسجيل لبيراميدز في الدقيقة 14، لكن التونسي سيف الدين الجزيري أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 41.

وحصل بيراميدز على ضربة جزاء، بعد سقوط صديق إيجولا في منطقة الجزاء، إثر جذب قميصه من محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك.



واحتسب الحكم محمد معروف، اللعبة، بعد مراجعة تقنية الفيديو، والتأكد من وجود خطأ ضد لاعب الزمالك، وإشهار البطاقة الصفراء له، إلا أن رمضان صبحي أضاع الركلة في الدقيقة 52 من المباراة.

وبعد لجوء الفريقين لضربات الترجيح تمكن الزمالك من تحقيق الفوز بعد إضاعة مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق الضربة الخامسة في مقابل إحراز جناح الزمالك أحمد مصطفى زيزو الركلة الخامسة معلنا فوز الأبيض وتأهله للنهائي.

وبذلك يلتقي الزمالك، الساعي للتتويج بلقبه الخامس في تاريخه بالسوبر، في المباراة النهائية مع الفائز من لقاء الدور قبل النهائي الآخر بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الذي يجرى في وقت لاحق اليوم، في حين يلعب بيراميدز مع الخاسر من المواجهة الأخرى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.