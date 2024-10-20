نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة مركبة عسكرية إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مراسلة RT مساء اليوم إن الجيش الإسرائيلي أجلى عددا من الإصابات في صفوفه نحو مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد حدث أمني خطير في قطاع غزة.

وأفادت المراسلة أن مركبة عسكرية إسرائيلية أصيبت بصاروخ مضاد للدروع.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة السبت يومها الــ 380، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق القطاع ونسف مربعات سكنية وتفجير المنازل لدفع ساكنيها إلى النزوح قسريا.

وأعلنت صحة غزة في آخر بيان ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42603 قتيلا و99795 مصابا.

وكانت منظمة "أوكسفام" أعلنت اليوم الأحد، مقتل 4 مهندسين تابعين لها بغارة إسرائيلية بخان يونس جنوب غزة، مشيرة إلى أن "المركبة التي كانت تحمل المهندسين قصفت رغم التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية".

ودعت "أوكسفام" إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل المهندسين التابعين لها بقطاع غزة.