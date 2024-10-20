نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام للجامعة العربية يطير إلى بيروت غدًا لعقد مباحثات مع القيادات في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في زيارة إلى بيروت باكر 21 أكتوبر تستغرق يوما واحدًا لاجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية؛ صرح بذلك السفير حسام زكى الامين العام المساعد للجامعة.

وقال الأمين العام المساعد، إن زيارة الأمين العام إلى بيروت تستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية حول سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية، كما تهدف الزيارة إلى تشجيع التوصل إلى تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي باعتباره أمرًا بات يشكل أولوية هامة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد بما يمكنه من مواجهة التحديات الكبري التي يمر بها.

وأضاف الأمين العام المساعد، أن أبوالغيط يهدف كذلك إلى التعرف على الموقف اللبناني فيما يتعلق بالوضع الإنساني والإغاثي لدعم النازحين جراء العدوان، خاصة في ضوء قرب انعقاد اجتماع باريس يوم 24 الجاري والذي دعيت الجامعة العربية للمشاركة فيه.