نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن،في فعاليات بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف للهواة التي أقيمت في ‏نادي القطامية ديونز للجولف أمس، 19 أكتوبر، وقدم جائزة البطولة للاعب المصري الفائز روني فرج‎.

وقال السفير صالح موطلو شن، الذي قام بتفقد ملعب الجولف الذي أقيمت فيه البطولة، إنه أحب ملعب الجولف كثيرًا، وأن جمال ‏وتصميم ملعب الجولف وحقيقة أن الفائز كان مصريًا أظهر أن لعبة الجولف تتمتع بميزة جيدة المستقبل في مصر‎.

وأوضح السفير صالح موطلو شن ان البطولة، التي يتم تنظيمها بمشاركة عشرات المتنافسين من مختلف البلدان بما في ذلك كوريا ‏الجنوبية واليابان وإنجلترا، من المتوقع أن تقام في المستقبل ايضا.

جدير بالذكر ان بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف تقام في أكثر من 100 مدينة في 71 دولة منذ عام 2013 وهي تعد أكبر بطولة ‏جولف للهواة على مستوى العالم‎. ‎