نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اللبناني: استشهاد 3 عسكريين في استهداف آلية للجيش جنوب البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، استشهاد 3 عسكريين في استهداف آلية تابعه له على طريق عين إبل - حانين في جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان: "استهدف العدو الاسرائيلي آلية للجيش على طريق عين إبل - حانين في الجنوب ما أدى إلى سقوط 3 شهداء".

وأفاد مراسلنا في لبنان بأن غارات إسرائيلية استهدف بلدات عيتا الشعب وحاريص، وبرعشيت، وشقرا، وعيناتا والمنطقة الواقعة بين بلدتي جيشيت وعبا جنوب لبنان.

وأضاف أن غارتين استهدفتا منطقة جرود الهرمل في البقاع شرق لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة شيحين جنوب البلاد.

وأشار إلى أن صورايخ ثقيلة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه حيفا شمال إسرائيل.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ نهاية سبتمبر الماضي غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية.