العالم اليوم - مقتل 3 جنود لبنانيين بنيران إسرائيلية جنوبي البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، الأحد، مقتل 3 من جنوده في ضربة إسرائيلية على مركبة عسكرية جنوبي لبنان.

وأوضحت قيادة الجيش أن العسكريين الثلاثة قتلوا في استهداف إسرائيلي لآلية كانت تقلهم جنوبي لبنان، على وقع تكثيف إسرائيل غاراتها على مناطق عدة في لبنان منذ نحو شهر.

وأورد الجيش في بيان أن إسرائيل هاجمت آلية للجيش اللبناني على طريق عين إبل - حانين في الجنوب، مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش منذ 23 سبتمبر إلى 8 عسكريين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة، الأحد، على عشرات البلدات والقرى جنوبي وشرقي لبنان.

وتعرضت ضاحية بيروت الجنوبية لأربع غارات، صباح الأحد، بعد تحذير إسرائيلي لإخلاء بعض المباني في حارة حريك.

وأدت غارة على منزل في مدينة النبطية إلى مقتل 4 أشخاص، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مدخل المدينة والطريق المؤدي إليها مما أدى إلى تدمير عدة مساكن ومنازل وتضرر طرقات.

كما تعرضت بلدة وسهل الخيام لغارات إسرائيلية عنيفة ولقصف إسرائيلي مدفعي.

وسجلت، صباح الأحد، غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوبي لبنان، كما تواصلت الغارات على بلدة عيتا الشعب الحدودية في القطاع الأوسط.

وخلال فترة الليل تعرضت بلدات الطيري وقبريخا والطيبة وزبقين لغارات إسرائيلية، كما رصدت عدة غارات عنيفة على بلدات البزّالية والأنصار وبوداي والخضر في البقاع.

وتواصلت الغارات على المعابر والمناطق الحدودية اللبنانية السورية كالمشرف وحوش السيد علي والتلال ومشارف منطقة الهرمل أقصى شمال شرق لبنان.

وتم إحصاء أكثر من 82 غارة حتى السادسة مساء بتوقيت بيروت يوم السبت وذلك خلال 24 ساعة.