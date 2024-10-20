‏عضو في الكابينيت الإسرائيلي: سنقتل من يخلف السنوار على رأس حماس ولا حصانة لأحد في طهران

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏عضو في الكابينيت الإسرائيلي، إن إسرائيل ستقتل من يخلف يحيي السنوار على رأس حماس ولا حصانة لأحد في طهران.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.