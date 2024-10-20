نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏وزير الخارجية الإيراني: إذا اندلعت حرب شاملة بالمنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها ونحن لا نريد ذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: “إذا اندلعت حرب شاملة بالمنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها ونحن لا نريد ذلك”.

وفي وقادت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.