نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق النسخة الثامنة والعشرين من مسابقة الرسم "لمحات من الهند" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة النسخة الثامنة والعشرين من مسابقة الرسم "لمحات من الهند" لأطفال المدارس المصرية في 17 محافظة من محافظات مصر.

ستعقد المسابقة في القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والبحر الأحمر والإسكندرية والمنوفية وبني سويف والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان والأقصر والمنيا خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2024. يتم تنظيم المسابقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.

مسابقة الرسم "لمحات من الهند" هي مسابقة رسم سنوية يتم تنظيمها بالتعاون مع السلطات المصرية. وهي أكثر من مجرد مسابقة، إذ تعد جسرًا للتفاعل بين الهند ومصر. على مدار الثماني والعشرين عامًا الماضية، نظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالقاهرة هذهالمسابقة في محافظات مصر المختلفة، حيث أقيمت المسابقة لأول مرة في عام 1994،وكان الهدف الرئيسي منها غرس الاهتمام بالهند والثقافة الهندية بين الأجيال المتعاقبة من الشباب في مصر، وبالتالي تعزيز الروابط بين الشعبين.

ومن المقرر أن تقيم سفارة الهند حفل توزيع الجوائز للفائزين في مسابقة الرسم بعد انتهائها، حيث سيقوم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بتشكيل لجنة تحكيم مكونة من 3 أعضاء لاختيار الفائزين في الفئات المختلفة لكل محافظة.

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