العالم اليوم - برقم قياسي.. إنتر ميامي يحجز مكانا في مونديال الأندية 2025

انتم الان تتابعون خبر برقم قياسي.. إنتر ميامي يحجز مكانا في مونديال الأندية 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 07:23 صباحاً - حجز ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم مكانا في كأس العالم للأندية 2025، السبت، وسيستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة الموسعة التي تضم أفضل 32 ناديا من جميع أنحاء العالم.

وأصبح ميامي الفريق قبل الأخير الذي ينضم للبطولة التي تقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفاز ميامي للمرة الأولى بدرع المشجعين في الدوري الأميركي هذا الشهر باعتباره الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في الموسم التمهيدي.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان صحفي: "تهانينا على نجاحك الرائع في درع المشجعين لعام 2024. لقد أظهرت بوضوح أنك أفضل ناد في الملعب بالولايات المتحدة".

وأضاف: "لذا، أنا فخور بأن أعلن أنك، باعتبارك أحد أفضل الأندية في العالم، تستحق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الجديدة باعتبارك النادي المضيف الذي يمثل الولايات المتحدة".

وأعلن الفيفا انضمام ميامي لكأس العالم للأندية بعد تحطيمه الرقم القياسي في عدد النقاط خلال الموسم التمهيدي بالدوري الأميركي لكرة القدم بفوزه 6-2 على نيو إنغلاند ريفولوشن ليصل إلى 74 نقطة.

وكان نيو إنغلاند قد سجل الرقم القياسي السابق في عام 2021 برصيد 73 نقطة.