العالم اليوم - سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 07:23 صباحاً - تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة، الأحد، على عشرات البلدات والقرى جنوبي وشرقي لبنان.

وتعرضت ضاحية بيروت الجنوبية لأربع غارات صباح الأحد بعد تحذير إسرائيلي لإخلاء بعض المباني في حارة حريك. وأدت غارة على منزل في مدينة النبطية إلى مقتل 4 أشخاص. وشن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مدخل المدينة والطريق المؤدي إليها ما أدى إلى تدمير عدة مساكن ومنازل وتضرر طرقات. وتعرضت بلدة وسهل الخيام لغارات إسرائيلية عنيفة ولقصف إسرائيلي مدفعي. وسجلت صباح الأحد غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوب لبنان. وفي القطاع الأوسط تواصلت الغارات على بلدة عيتا الشعب الحدودية. وخلال فترة الليل تعرضت بلدات الطيري وقبريخا والطيبة وزبقين لغارات اسرائيلية. وفي البقاع رصدت عدة غارات عنيفة على بلدات البزّالية والأنصار وبوداي والخضر. وتواصلت الغارات على المعابر والمناطق الحدودية اللبنانية السورية كالمشرف وحوش السيد علي والتلال ومشارف منطقة الهرمل أقصى شمال شرق لبنان. وتم إحصاء أكثر من 82 غارة حتى السادسة مساء بتوقيت بيروت يوم السبت وذلك خلال 24 ساعة.

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