نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر فلسطينية: استشهد أكثر من 60 شخصًا وعشرات المفقودين شمال غزة في مجزرة إسرائيلية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر طبية مساء السبت، بأن الطائرات الإسرائيلية ارتكبت مجزرة مروعة بحق عدة عائلات في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 60 شهيدًا وعشرات المفقودين.

وقالت مصادر طبية إن "60 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين سقطوا في غارات على منازل المواطنين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

وأشارت المصادر إلى أن العدد لا يزال مرجحا للزيادة.