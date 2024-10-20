نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة عن مقتل يحيى السنوار في تل السلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو جديدا يظهر اللحظات الأخيرة قبل قصف المنزل الذي كان يتواجد به رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر مساء يوم الخميس، مقطع فيديو يظهر شخصا ملثما قال إنه يحيى السنوار زعيم حركة "حماس" في اللحظات الأخيرة لحياته، حيث كان جالسا على الأريكة وجسمه ثابت جدا، لم يحرك سوى يده اليسرى في محاولة لإسقاط الطائرة المسيرة بعصا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

وأكدت "حماس" في بيان نعت فيه مقتل السنوار أن الحركة لن تفرج عن الأسرى الإسرائيليين لديها حتى تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مشددة على أن مقتل السنوار وجميع القادة الآخرين ورموز الحركة لن يؤدي إلا إلى زيادة إصرار "حماس" على مواصلة القتال ضد إسرائيل.