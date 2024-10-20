نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من إيران على اتهام نتنياهو لها بمحاولة اغتياله مع زوجته بمسيرة استهدفت منزله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم السبت، أي علاقة لطهران بالطائرة المسيّرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية معلقا على تصريحات نتنياهو، إن "الكيان الصهيوني تأسس على الأكاذيب وتشويه الحقائق، ونشر الأكاذيب هو الممارسة الحالية والدائمة لهذا الكيان وقياداته المجرمة".

وبدورها، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مسؤولية طهران عن استهداف منزل نتنياهو بطائرة مسيرة، وقالت البعثة في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "هجوم المسيرة على مقر إقامة نتنياهو نفذه حزب الله اللبناني. لقد رددنا بأنفسنا على اعتداءات إسرائيل [ضد إيران]، أما العمل الأخير فقد نفذه حزب الله اللبناني".

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن، بوقت سابق من اليوم، أن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان أصابت منزل نتنياهو في قيسارية شمالي إسرائيل، مشيرا إلى أنه لم يكن موجودا بالمنزل.

وأكد نتنياهو أن "عملاء إيران" الذين حاولوا اغتياله "ارتكبوا خطأً فادحًا"، معتبرًا أن محاولة الاغتيال لن تمنع إسرائيل من مواصلة الحرب.

وقال نتنياهو في بيان "عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأً فادحا. وهذا لن يمنعني ولا يردع دولة إسرائيل عن مواصلة حرب النهضة ضد أعدائنا لضمان أمننا للأجيال القادمة".

وتابع "أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا لذلك".