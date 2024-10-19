نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 42519 شهيدًا حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صحة الفلسطينة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42519 شهيدًا، و99637 مصابًا.

وذكرت الوزارة في بيانها اليوم أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 19 قتيلا و91 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وأفاد مراسل RT بمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.