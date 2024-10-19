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أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل Rt في لبنان اليوم السبت، بأن غارة عنيفة استهدفت مبنى في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ورصدت كاميرا RT على الهواء مباشرة الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مبنى في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي أنذر منذ بعض الوقت اليوم السبت، سكان حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، ودعاهم إلى إخلاء المنطقة على الفور.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب".

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وعقب الغارة الأولى أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرين عاجلين لسكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في في منطقتي برج الرباجنة وشويفات الأمراء.

