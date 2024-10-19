4 قتلى بينهم رئيس بلدية سحمر في الغارة إسرائيلية على بلدة بعلول شرقي لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بمقتل 4 أشخاص بينهم رئيس بلدية سحمر في الغارة إسرائيلية على بلدة بعلول شرقي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.