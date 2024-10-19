نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم مسيرة من لبنان يستهدف منزل نتنياهو في قيساريا واستنفار أمني واسع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الكشف مكانه وقت وقوع انفجار طائرة مسيرة في مدينة قيساريا.

ويعتقد أن الهدف المحتمل للهجوم كان مقر إقامة نتنياهو في المدينة.

تفاصيل الهجوم

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، فقد حلقت طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان لمسافة 70 كيلومترًا، قبل أن تصيب مبنى في قيساريا بشكل مباشر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الانفجار أدى إلى وقوع أضرار في المبنى المستهدف، فيما لم ترد تقارير عن إصابات بشرية حتى الآن.

استنفار أمني واسع

أفاد موقع "واللا" العبري بأن الطائرات الحربية والمروحيات الإسرائيلية حلقت بكثافة في سماء مدينة قيساريا بعد الحادثة.

كما توجهت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان سقوط المسيرة، وتم إغلاق الشوارع المحيطة ومنع وسائل الإعلام من الاقتراب.

انفجارات في مناطق أخرى

في وقت سابق من صباح اليوم، دوت انفجارات في مناطق أخرى مثل حيفا والكرمل، وتم تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الانفجارات جاءت عقب إنذار بتسلل طائرات مسيرة، مع تأكيد حصول أضرار مادية في المباني.