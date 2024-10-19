عاجل:- هجوم بطائرة مسيرة من لبنان يصيب منزل نتنياهو في قيساريا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر رسمية من ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، أصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا.

اثارت الحادثة حالة من الاستنفار الأمني الكبير في المنطقة.

تفاصيل الحادث

في تطورات سابقة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مكتب نتنياهو رفض الكشف مكان وجوده وقت وقوع الهجوم.

وتوجهت الشكوك إلى أن الهدف المحتمل كان مقر إقامة رئيس الوزراء في قيساريا.

من جهته، أكد موقع "واللا" العبري أن القوات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك الطائرات الحربية والمروحيات، تواجدت بكثافة في سماء المدينة، بينما تم نشر قوات كبيرة من الشرطة في موقع سقوط الطائرة المسيرة.

إجراءات أمنية مشددة

سارعت الشرطة الإسرائيلية إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الحادث، ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب أو التصوير في المنطقة.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الطائرة المسيرة قطعت مسافة 70 كيلومترًا من لبنان قبل أن تصيب الهدف.