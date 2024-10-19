نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الجيش الإسرائيلي يعلن قتل حارس السنوار الشخصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة أنه قتل محمود حمدان، الحارس الشخصي للقيادي الراحل في حركة حماس يحيى السنوار. وفقًا للجيش، فقد تم استهداف حمدان خلال عملية اشتباك مع القوات الإسرائيلية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وهو الاشتباك الذي أسفر عن مقتله.

وأشار الجيش إلى أن حمدان لقي حتفه على مسافة لا تتجاوز 200 متر من الموقع الذي قُتل فيه السنوار يوم الأربعاء، وهو ما يعزز الترابط بين الأحداث المتصاعدة في المنطقة، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات ميدانية تستهدف قادة وعناصر من حركة حماس.

كما أوضح الجيش أن حمدان كان يشغل منصب قائد كتيبة تل السلطان في رفح، وكان له دور بارز كحارس شخصي ليحيى السنوار قبل مقتله. هذه المعلومات تعكس أهميته في الهيكل القيادي العسكري لحركة حماس في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

من جهتها، نعت حركة حماس محمود حمدان في بيان مقتضب، مؤكدة مقتله إلى جانب السنوار. وقد جاء في البيان أن مقتل حمدان يشكل خسارة للحركة، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وحماس.

وفي سياق آخر، أكد القيادي في حركة حماس، خليل الحية، يوم الجمعة، مقتل السنوار، مشددًا على أن اغتياله لن يضعف الحركة، بل سيزيد من قوتها وعزيمتها. وأضاف الحية أن حماس متمسكة بمطالبها بخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتحرير الأسرى الفلسطينيين، وأن عودة الرهائن الإسرائيليين مرهونة بوقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع.