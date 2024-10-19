نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي: يجب التحرك الآن بكل طريقة لإعادة المحتجزين بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد الرئيس الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بضرورة التحرك الآن بكل طريقة لإعادة المحتجزين بقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميًا اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال في قطاع غزة قتلت يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأضاف أن قوة من "اللواء 828 عملت في المنطقة رصدت وقتلت 3"، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة "يمكن التأكيد أن السنوار قد قتل".

وأوضح أن قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك كانت تعمل "على مدار الأسابيع الأخيرة في منطقة جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخباراتية لجهاز الشاباك، وهيئة الاستخبارات أشارت إلى مناطق قد يتواجد في داخلها قادة حماس".