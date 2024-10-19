نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: مقتل السنوار يجعل تحقيق السلام بالشرق الأوسط أسهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مقتل زعيم حركة حماس، وذلك بعد نحو 24 ساعة كاملة من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وأضاف ترامب، أن مقتل السنوار يجعل تحقيق السلام في الشرق الأوسط أسهل، وإنه يخطط للحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا.

وفي وقت سابق من اليوم، حمل ترامب مسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي إشارة قوية إلى أن ترامب من المرجح أن يقلل الدعم الأمريكي لكييف، حال فوزه في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

ووصف ترامب زيلينسكي عدة مرات خلال حملته الانتخابية بأنه "أعظم رجل مبيعات على وجه الأرض" لطلبه وتلقيه مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022.

وانتقد ترامب الرئيس الأوكراني لعدم سعيه إلى السلام مع موسكو، وأشار إلى أن أوكرانيا قد تضطر إلى التنازل عن بعض أراضيها لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام، وهو تنازل تعتبره كييف غير مقبول.

وقال ترامب "هذا لا يعني أنني لا أريد مساعدته، لأنني أشعر بالأسف الشديد تجاه هؤلاء الناس، لكن ما كان ينبغي له أبدا أن يسمح باندلاع هذه الحرب، فهي حرب خاسرة".