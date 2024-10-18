نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدنمارك تخصص 350 مليون دولار لدعم أوكرانيا عسكريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدنمارك، اليوم الجمعة، عن تخصيص 2.4 مليار كرونة دنماركية (ما يعادل 350 مليون دولار أمريكي)؛ لدعم أوكرانيا عسكريًا.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية على منصة "إكس"، إن هذه الحزمة العسكرية تعد الحزمة الواحدة والعشرون التي تقدمها الدنمارك، والتي تتضمن شراء معدات جديدة لأوكرانيا وتوفير أموال إضافية لتمويل الصناعات العسكرية بالإضافة إلى التبرع بمعدات من مخزون الدفاع الدنماركي.

وأعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن امتنانها لأصدقائها الدنماركيين على دعمهم الثابت!"، قائلة: "معًا، نحن أقوى!".

وكان وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت إيده، أعلن أمس أن النرويج ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 250 مليون يورو لأوكرانيا لترميم منشآت الطاقة المدمرة وبناء بنية تحتية حديثة للطاقة.