نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسلم أوكرانيا جثث 500 جندي من قوات كييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الروسي اليوم الجمعة، عن تسليم أوكرانيا جثث أكثر من 500 جندي من قوات كييف.

وأفادت هيئة التنسيق الأوكرانية لمعاملة أسرى الحرب، أن "روسيا وأوكرانيا تبادلتا جثث العسكريين، وسلمت روسيا 501 جثة بينما سلمت أوكرانيا 89 جثة".

وأضافت الهيئة: "تم تأكيد البيانات الواردة من قبل شمسايل سارالييف ممثل مجموعة التنسيق البرلمانية المعنية بالعمليات العسكرية".

وأشارت الهيئة، إلى أن 382 جثة تعود للجنود الذين شاركوا في المعارك على محور أفدييفكا.

وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا بالكامل وتطهيرها من فلول نازيي كييف.

وأفدييفكا إحدى الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك، وحولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة وقاعدة لقصف المناطق السكنية في دونيتسك منذ عام 2014.

