نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يقصف حيفا بصلية صواريخ نوعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم، عن قصف مدينة حيفا شمال إسرائيل بصلية صواريخ نوعية.

وأضاف الحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، ‏وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم الجمعة 18-10-‌‏2024 صلية من الصواريخ النوعية التي استهدفت مدينة حيفا".

وشدد على أن "المقاومة الإسلامية ستظل حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته ‏وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير".

هذا وأفادت القناة 12 العبرية، مساء الجمعة، بدوي صافرات الإنذار في عكا ومحيطها على إثر صواريخ أطلقت من لبنان، وعمليات البحث جارية عن الضحايا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "رشقة صاروخية متوسطة المدى انطلقت من لبنان باتجاه مدينة عكا المحتلة وخليج حيفا ومناطق عدة في الجليل الأسفل".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان نحو خليج حيفا والجليل الأعلى.