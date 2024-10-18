نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن وماكرون وشولتس وستارمر يدعون إلي إنهاء فوري للحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الدعوة إلي إنهاء فوري للحرب في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع للقادة الأربعة في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان بعد الاجتماع، إن بايدن وماكرون وشولتس وستارمر ناقشوا تداعيات مقتل زعيم حماس والحاجة الفورية لإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى عائلاتهم، ووقف الحرب في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وكان بايدن قد أكد في ختام الزيارة الجمعة، أنه يعتقد أن هناك إمكانية للعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، ولكن الأمر سيكون أصعب في غزة.

