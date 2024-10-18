العالم اليوم - مصر تدعو إلى منع استدراج المنطقة لحرب واسعة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:25 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة على ضرورة العمل لتخفيف حدة التوتر المتصاعد في هذه المرحلة الدقيقة لمنع استدراج المنطقة لحرب واسعة ستؤدي لتداعيات بالغة الخطورة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وستلقي بظلالها على استقرار المنطقة، وفق بيان صحفي.

وتلقى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، حيث تناول الجانبان خر التطورات المتعلقة بالأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لاحتواء الوضع المتدهور الذي تشهده المنطقة، حسب البيان الصادر عن وزارة عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي مجدداً قيام الجيش الإسرائيلي بتعمد استهداف مواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

كما شدد على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في لبنان، وذلك بالتوازي مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بكافة عناصره.

وأكد حرص مصر على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في ظل الظرف الحرج الراهن، والذي كان أخره وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى بيروت يوم ١٦ من الشهر الجاري.

ووصل إجمالي المساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر لدعم الحكومة والشعب اللبناني حتى ال ن إلى ٤٤ طناً من المساعدات، وفق البيان.